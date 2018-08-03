Солистка «Астана Опера» с успехом выступила в Большом театре России

Последняя премьера сезона прошла с грандиозным успехом.

Солистка «Астана Опера» Мария Мудряк впервые выступила на знаменитой сцене Большого театра России. 25, 27 и 29 июля артистка исполнила главную партию Мими в премьере оперы Джакомо Пуччини «Богема».

Последняя премьера сезона прошла с грандиозным успехом. Слушатели, строгие критики и представители СМИ выражали свое восхищение постановкой в классическом стиле.

На страницах популярного издания «Московский комсосолец» критик и журналист Екатерина Кретова так охарактеризовала исполнение казахстанской оперной певицы:.

- Мария Мудряк в партии Мими – это отдельное большое событие в минувшем оперном сезоне. Удивительный голос. Сильный, очень красивый, поддержанный длинным дыханием и умным контролем над чистейшей интонацией. И еще – 24-летняя певица фантастически изящна и хороша собой, что придает ее персонажу особое обаяние и кинематографическую правдивость, - говорится в статье.

Новую сценическую версию приурочили к 160-летию со дня рождения автора – выдающегося композитора Джакомо Пуччини. Над созданием оперы работала интернациональная команда. Режиссер-постановщик спектакля – Жан-Роман Весперини (Франция), дирижер-постановщик – Эван Роджистер (США). Сценограф – Бруно де Лавенер, художник по костюмам – Седрик Тирадо, художник по свету – Кристоф Шопен, художник по видеопроекциям – Этьен Гиоль.

В роли возлюбленного Мими – Рудольфа выступил итальянский тенор Давиде Джусти, вместе с Марией Мудряк ставший лауреатом Международного конкурса оперных певцов «Опералия» Пласидо Доминго, который проходил на сцене «Астана Опера» в рамках программы «ЭКСПО-2017» под эгидой Министерства культуры и спорта РК.

Напомним, что дебютное выступление Марии Мудряк в партии Мими состоялось на сцене родного театра «Астана Опера» в ноябре 2016 года.

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