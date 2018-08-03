Каждый четвёртый казахстанец вовлечён в судебные тяжбы

В общей сложности это 1/3 часть жителей страны.

Казахстанцы начали чаще обращаться в суды. Так за последний год количество судебных споров выросло на 40%. Об этом сообщил администратор программы Верховного Суда "Татуласу: сотқа дейін, сотта" Гульнар Боранбаева, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Обратите внимание, если всего в 2013 году было материалов и дел 1 млн 400, то в 2017 году рост составил 2,7 млн, то есть рост был уже более чем в два раза. Если мы 2,7 млн берём как две стороны, минимально по 2 человека, то это пять с лишним млн граждан при населении 18 млн человек – это 1/3 часть населения вовлечено, получается, в судебные тяжбы. В этом году мы посмотрели динамику, опять же статистика показывает рост дел по сравнению с прошлым полугодием – 1,3 млн, в этом году 1,8 млн, то есть рост идёт на 40%", - рассказала на диалоговой площадке "Медиация в РК: состояние и перспективы" Гульнар Боранбаева.

Как подчеркнула Боранбаева, такие неутешительные показатели наблюдаются несмотря на имеющиеся в стране институт медиации.

"В 2011 году был принят Закон "О медиации", далее в 2016 году гражданским процессуальным кодексом были введены партисипативные процедуры. То есть мы имеем хорошие инструменты для того, чтобы решать споры без суда. Однако как показывает статистика, с 2013 года наблюдается рост обращений в суды. То есть люди до сих пор по большей части обращаются в суды нежели решают конфликты в внесудебном порядке", - добавила она.

По её словам, на сегодня в судебные разбирательства вовлечён каждый четвёртый гражданин страны.

"При нашем населении, если мы возьмём только правоспособную часть, то есть с достижением совершеннолетия и до трудоспособного возраста, то даже когда мы берём только эту часть населения получается, что в конфликты вовлечён каждый четвёртый житель страны. Это тоже немалые цифры", - подчеркнула Боранбаева.

Как отметил специалист, в основном казахстанцы обращаются в суды, чтобы разрешить договорные споры – купли-продажи, поставки, займы и т.д. Далее жители страны подают исковые заявления, чтобы разрешить семейные споры.

"Обратите внимание, какой процент составляет расторжение браков. Если общее количество у нас семейных споров около 100 тысяч, из них расторжение браков 70 тыс. О чём говорят эти цифры – о том, что не применяются те механизмы, которые могли бы сохранить семьи. Это всё влияет на социальную стабильность в обществе", - подчеркнула Гульнар Боранбаева.

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