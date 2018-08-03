Перед убытием они продолжают интенсивную подготовку.

Обучением казахстанских «голубых касок» занимаются опытные офицеры индийского миротворческого контингента ООН полковник Синкх, подполковники Рандип и Викрам, майор Санни, сообщает Zakon.kz.

У каждого из них за плечами многолетний опыт участия в миротворческой миссии в Ливане.

Теоретическая часть занятий включает в себя изучение общих положений и структуры ООН, особенности миротворческой миссии в Ливане. На практике миротворцы совершенствуют навыки организации службы на блокпостах, контрольно-пропускных пунктах, организовывают службу на наблюдательном посту, осуществляют патрулирование и выставляют временные и стационарные блокпосты. То есть выполняют непосредственно те задачи, с которыми придется столкнуться во время миротворческой миссии.

Напомним, осенью рота казахстанских миротворцев отправится в Ливан на миссию по поддержанию мира. Ранее «голубые каски» Казахстана с 2003 по 2010 год участвовали в миротворческой миссии в Республике Ирак. С начала миссии в Ираке казахстанцами было уничтожено более 4 млн взрывоопасных предметов, очищены 6 718 кубических метров воды, более чем 5 000 представителей местного населения и Коалиции получили медицинскую помощь – в основном женщины и дети, пострадавшие от террористических атак.

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