В Атырауской области объявили штормовое предупреждение

Ожидаются гроза и усиление ветра.

С 20 часов 3 августа по 20 ч. 4 августа в Атырауской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Днем 4 августа в Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление северо-восточного с переходом на юго-восточного ветра 15-20 м/с.

В городе Атырау: днем 4 августа ожидается гроза.

Вероятность шторма составляет 85-90%.

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