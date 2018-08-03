В Атырауской области объявили штормовое предупреждение
Ожидаются гроза и усиление ветра.
Фото : ТАСС3 августа 2018, 18:36
С 20 часов 3 августа по 20 ч. 4 августа в Атырауской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
Днем 4 августа в Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление северо-восточного с переходом на юго-восточного ветра 15-20 м/с.
В городе Атырау: днем 4 августа ожидается гроза.
Вероятность шторма составляет 85-90%.
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