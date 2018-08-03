В Туркестанской области прошло совещание по вопросам развития АПК

Умирзак Шукеев подчеркнул, что государство окажет поддержку гражданам, которые хотят работать.

Сегодня в ходе рабочей поездки заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства У. Шукеева в Туркестанскую область состоялся семинар-совещание по обсуждению хода реализации программы развития АПК региона и реализации инвестиционных проектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанскской области.

В семинар-совещании приняли участие аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, представители Министерства сельского хозяйства, районные, городские и сельские акимы, а также председатели кооперативов, руководителей крупных товаропроизводителей.

На заседании руководитель ведомства отметил перспективные направления развития отрасли и рассказал о мерах государственной поддержки отечественных производителей.

Говоря о реализации программы развития агропромышленного комплекса, У. Шукеев подчеркнул важность внедрения в оборот неиспользуемых пахотных земель в каждом районе, увеличения площади орошаемых земель, развития интенсивного садоводства и привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

Вместе с тем, в своем выступлении аким области отметил, что со стороны государства проводится масштабная поддержка сельского хозяйства, достигнуты значительные результаты в агропромышленном комплексе. Кроме того, глава региона предложил создать совместный рабочий орган для решения острых и накопившихся вопросов сельскохозяйственного сектора.

В целом государственная программа развития АПК направлена на реализацию стратегических задач, поставленных Главой государства в ежегодном Послании, в первую очередь в целях увеличения производительности труда в АПК и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.

Для реализации этой программы были определены 4 направления развития сельского хозяйства и разработана специальная концепция на 2018-2025 годы.

В рамках Программы поставлена задача добиться в течение пяти лет повышения производительности труда и объема экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. Следует подчеркнуть, в 2025 году площадь всех орошаемых земель в области составит 636,24 га.

Помимо этого, на совещании была отмечена важность развития мясного и молочного животноводства на основе якорной кооперации. В рамках региональных отраслевых программ в регионе вокруг откормочных площадок за 10 лет будет создано более 3000 семейных ферм с общим поголовьем более 150 тысяч маточного КРС. Поголовье овец будет увеличено на 300 тысяч голов.

Совещание продолжилось в формате обмена мнениями и обсуждения насущных вопросов товаропроизводителей региона.

Подводя итоги совещания, Умирзак Шукеев подчеркнул, что государство окажет поддержку гражданам, которые хотят работать, а также отметил необходимость увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж.

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