Назарбаев провел совещание в Акорде

Совещание касалось вопросов подготовки к Пятому каспийскому саммиту.

3 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание по вопросам подготовки к Пятому каспийскому саммиту, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, министр иностранных дел К.Абдрахманов, помощник Президента Н.Онжанов, министр обороны С.Жасузаков и представители центральных государственных органов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и других соглашений, а также рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием Главы государства.

- На протяжении многих лет мы готовились к проведению Каспийского саммита. Наши эксперты провели большую работу с зарубежными коллегами. Кроме того, в Туркменистане пройдет встреча глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, где мы также должны принять участие, - сказал Президент Казахстана.

Во время обсуждения был заслушан отчет министра иностранных дел К.Абдрахманова о ходе подготовки к Пятому каспийскому саммиту.

- В рамках Пятого каспийского саммита планируется завершить процесс многолетних переговоров по определению правового режима Каспийского моря. Ключевым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, принятие которой позволит урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств по использованию Каспия, - доложил К.Абдрахманов.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул значимость Конвенции в деле укрепления взаимовыгодных экономических отношений между прикаспийскими странами.

В завершение встречи Глава государства поручил продолжить работу по подготовке к проведению Пятого каспийского саммита.

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