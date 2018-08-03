Юристы патриарха и Тимати: кто будет "разводить" Петросяна и Степаненко

У обоих артистов опытные адвокаты по бракоразводным процессам.

Интересы юмориста Евгения Петросяна на бракоразводном процессе будет защищать адвокат Сергей Жорин, "разводивший" фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а интересы Елены Степаненко – адвокат Елена Забралова, представлявшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.

"Да, я действительно буду представлять его интересы, но сейчас я не уполномочен давать какие-либо комментарии", — сказал Жорин РИА Новости.

Жорин ранее представлял сторону Анисиной во время ее развода. Пара развелась в 2016 году, бракоразводный процесс сопровождался скандалами, Джигурда заявлял, что охрана адвоката напала на него, а потом потребовал 60 миллионов рублей компенсации. У него много других "звездных" клиентов — музыканты Тимати и Егор Крид, рэпер Птаха.

Забралова представляла интересы президента России Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами, интересы патриарха Кирилла в деле "о запыленной квартире" и интересы Сечина по иску к "Новой газете" из-за статьи о яхте "Принцесса Ольга".

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