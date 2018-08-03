Полицейские Акмолинской области вернули домой потерявшего память пенсионера

77-летний мужчина потерялся.

Акмолинские дорожные полицейские вернули домой 77-летнего жителя Кокшетау, потерявшего память, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, 2 августа на 47-м километре автотрассы «Кокшетау - Атбасар» автопатрулем в составе старшего сержанта Б. Кусметова и сержанта полиции К. Хаджимурат на проезжей части был остановлен пешеход. Мужчина не смог назвать место своего проживания и цель следования.

«Он был доставлен в дежурную часть ближайшего Зерендинского РОВД для установления личности. В результате проведенных мероприятий биографические данные гражданина были установлены. Им оказался 77-летний житель Кокшетау, который, по словам сына, страдал частичной потерей памяти», - рассказали в ведомстве.

Автопатрулем «Тулпар-14» гражданин был доставлен в Кокшетау и передан родственникам. Добавим, что с начала текущего года в Акмолинской области по вине пешеходов произошло 31 транспортное происшествие, в которых 23 человека получили травмы различной степени.

В ДВД Акмолинской области напомнили, что в случае ДТП по вине людей с ограниченными возможностями, определенных групп, ответственность за последствия несут опекуны, осуществляющие уход.

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