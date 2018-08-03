Вандалы опрокинули фонарные столбы в Павлодаре

Подрядчики сейчас приводят опоры в порядок, а затем вернут их на своё место.

В павлодарском сквере Победы, посвящённом памяти павших в Великой Отечественной войне, вандалы повредили столбы освещения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара Ибрай Уахитов сообщил, что в сквере Победы неизвестные повредили две торшерные опоры с фонарями уличного освещения. Ведомство направило письмо в местную полицейскую службу об этом.

«Специалисты отдела ЖКХ обратились к подрядной организации, которая называется «Каусар энерджи» и занимается обслуживанием этого сквера. Представители этой организации приехали в сквер и демонтировали две торшерные опоры, забрав их на базу», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь акимата Павлодара Гульжан Апсаликова.

Подрядчики сейчас приводят опоры в порядок, а затем вернут их на своё место, отметили в акимате.

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