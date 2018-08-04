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Россия ратифицировала протокол о медобслуживании на Байконуре

Документ должен урегулировать вопрос одновременного функционирования на территории "Байконур" медицинских организаций России и Казахстана/

Фото : CC0 / DarkoStojanovic4 августа 2018, 01:27

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Казахстаном о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома "Байконур" и жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай, закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Протокол направлен на урегулирование вопроса одновременного функционирования на территории комплекса "Байконур" медицинских организаций России и Казахстана применительно к оказанию медицинской помощи в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования в Казахстане.

Уполномоченным органом по реализации протокола с российской стороны выступит Федеральное медико-биологическое агентство.

Реализация протокола поможет улучшить взаимодействие России и Казахстана в области обеспечения эффективного медицинского обслуживания персонала космодрома "Байконур".


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