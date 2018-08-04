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Степаненко требует от Петросяна более 80% совместно нажитого имущества

Общий объем совместно нажитого имущества артистов составляет 1,5 млрд рублей.

Фото : © Александр Саверкин/ТАСС4 августа 2018, 02:03

Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из ближайшего окружения артистов.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства. - Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей (8276264100 тг)".

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 мск.

В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, который отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова будет представлять интересы Степаненко.

Собеседник агентства отметил, что общий объем совместно нажитого имущества артистов составляет 1,5 млрд рублей


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