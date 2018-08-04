Стала известна дата боя Хабиб Нурмагомедов-Конор Макгрегор

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора давно считался одним из самых интригующих.

На пресс-конференции, посвящённой запланированному на ближайший уик-энд UFC 227 прозвучал официальный анонс самого долгожданного противостояния современных ММА. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор подерутся в Лас-Вегасе на недавно построенной арене T-Mobile 6 октября. Компания зарезервировала крупнейшую площадку под 229-й номерной турнир, пишет Championat.com.

Пока что знаменитый портал Sherdog.com выдаёт на UFC 229 лишь один объявленный бой – Серхио Петтис – Жусиер да Силва. Однако не стоит сомневаться, что вскоре все тематические порталы обновят информацию об этом ивенте. А заодно и вовремя поставят вновь появившиеся громкие анонсы турнира в Лас-Вегасе. Матчмейкеры наверняка постараются забить главный кард года максимальным количеством звёзд. Всем известно, что UFC переживает не лучшие времена: прибыль с продаж платных трансляций падает от турнира к турниру. Это значит, что компания постарается выжать максимум из возвращения главной звезды (в бою с другим популярным атлетом) и сделает «разогрев» для главного шоу вечера более, чем достойным. Уже известно, что Дэна Уайт хочет видеть Тони Фергюсона в соглавном событии UFC 229. Соперником должен стать Дастин Порье, только что победивший Эдди Альвареса. Хотя не исключены и другие варианты для Фергюсона, поскольку, согласно последним слухам, Порье может подраться с Нейтом Диазом на UFC 230.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора давно считался одним из самых интригующих, что называется, на бумаге. Один – искусный ударник, другой – главный доминатор категории в аспекте борьбы. Ещё когда ирландец покорял полулёгкий вес, а россиянин только появился в лёгком, оба бойца отметили друг друга. На одной из пресс-конференций в 2015 году Макгрегор даже предрёк чемпионство Нурмагомедова.

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