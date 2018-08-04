Путин повысил НДС

Повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и строительство инфраструктуры

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. 24 июля Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Также в нем прописана фиксация страховых взносов работодателей на уровне 30 процентов.

Ранее руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что повышение НДС обернется просадкой роста ВВП на 0,6 процента в год.

Источник: Лента.ру

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