Данияр Елеусинов познакомился с моделью Адрианой Лимой

Они тренировались в одном зале.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал, как состоялось его знакомство с бразильской супермоделью из Victoria’s Secret Адрианой Лимой, сообщает Sports.kz.

— Я тренировался месяц в Майами, мне там понравилось. Я спарринговал в зале 5th Street Gym. Всякий раз, когда я был там, Адриана Лима тоже там была. Она поговорила с моей командой и сказала: «Я приеду посмотреть твой бой в Нью-Йорке. Я хочу стать твоей фанаткой», — сказал Елеусинов в интервью журналу Boxing Monthly.

Напомним, Елеусинов дебютировал на профи-ринге в США в апреле — он победил техническим нокаутом американца Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО). Затем в Лондоне он одержал победу единогласным решением над венгром Золтаном Шабо (25-12, 11 КО). В ночь с 4 на 5 августа в Кардиффе (Уэльс) Данияр встретится с еще одним венгерским боксером — Габором Горбичем (24-11, 14 КО).





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