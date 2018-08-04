Узбекские торговцы устроили самосуд над вором

Как оказалось, случай на рынке произошел 1 августа в 6:00.

Торговцы на рынке в Узбекистане подвесили парня за руки на воротах при входе на рынок якобы за воровство, сообщает портал Nuz.uz.

Видеозапись этого события распространилась в соцсетях 2 августа.

Спустя несколько часов после публикации ролика МВД Каракалпакстана прокомментировало случившееся. Как оказалось, случай на рынке произошел 1 августа в 6:00. Его зачинщиком стал У. А., обвинивший Д. Н. в воровстве и решивший наказать его по своему усмотрению.

В отношении У. А. возбуждено уголовное дело по статье 229 (самоуправство), говорится в сообщении пресс-службы МВД Каракалпакстана. Возможные меры по этой статье - штраф в размере до 50 МРЗП, обязательные общественные работы до 300 часов или же исправительные работы до 2 лет.

Следствие продолжается, выдвинутое против Д.Н. обвинение в воровстве на рынке также будет проверено.

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