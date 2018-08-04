В Актюбинском водохранилище утонула 15-летняя девочка

Во время забав в воде, девочки начали тонуть и звать на помощь.

29 июля на частном пляже «Алау» на Актюбинском водохранилище во время купания утонула 15-летняя девочка. Тело обнаружили и вытащили трое спасателей службы ДЧС только через сорок минут после смерти, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Как стало известно газете «Актобе Таймс», три подружки пришли на пляж без взрослых. Во время забав в воде, девочки начали тонуть и звать на помощь. К счастью, по близости оказались несколько мужчин, которые кинулись вытаскивать утопающих. Спасти удалось лишь двоих. Своими силами взрослые около часа пытались найти тело третьей - безрезультатно. Девочку вытащили водолазы.

- Сегодня произошло кошмарное, на глазах у всех утонула девочка-подросток. Пляж «Алау» находится в районе 41-го разъезда: ни скорая помощь, ни полиция так и не подъехали. Это я молчу о спасателях. Они прибыли через полчаса после трагедии. На территории пляжа не нашлось ни одного берегового спасателя, чтобы вовремя найти девочку. В итоге спасатели лишь вытащили тело на берег. Люди с горя начали сами делать ей массаж, искусственное дыхание. Мы не заметили, чтобы работники пляжа и администрация помогали. Они закрыли всё и уехали, а девочка умерла, - написал анонимный автор в соцсетях.

После трагедии отдыхающие на этом пляже выражали возмущение. По их словам, пляж не приспособлен для купания.

- Мы на этом пляже тоже были. Там берег вначале пологий – метров 7, а потом резко глубина начинается, - отмечает еще один очевидец гибели ребенка. - А до буйков еще метров 10. Очень опасный берег. Немного шагнешь и все, если не умеешь плавать - тебе конец! В центре пляжа сидят какие-то два парня, может, спасатели, может, еще кто, но они по сторонам не смотрят.

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