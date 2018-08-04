Казахстанцы Нурсултанов и Ашкеев прошли взвешивание перед боями в США

Соперником Ашкеева по восьмираундовому бою станет эквадорец Эдуардо Флорес.

Непобежденные казахстанцы Мадияр Ашкеев (9-0, 5 КО) и Мейирим Нурсултанов (7-0, 6 КО) прошли официальное взвешивание перед своими боями, передает Vesti.kz.

Они выступят в андеркарте вечера бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), в главном поединке которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) и колумбиец Элейдер Альварес (23-0, 11 КО). По времени Астаны шоу пройдет утром 6 августа.

Соперником Ашкеева по восьмираундовому бою станет эквадорец Эдуардо Флорес (26-29-4, 15 КО). На взвешивании казахстанец показал результат - 153,8 фунтов (69,76 килограммов), а его соперник - 153 фунта (69,39 килограмма). Оба боксера успешно уложились в лимит первого среднего веса, который составляет 154 фунта (69,85 килограммов).

Соперником Нурсултанова по восьмираундовому поединку будет доминиканец Джонатан Батиста (17-14, 10 КО). Казахстанец показал на весах 159,4 фунта (72,30 килограмм), а его соперника - 164,6 фунтов (74,66 килограммов). Лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,574), но в нетитульных боях разрешается перевес.

Отметим, что у Ашкеев соперник сменился за два дня до боя. Изначально он должен с Клеотисом Пендарвисом (21-4-2, 9 КО), но американец сообщил, что упал и потерял сознание, поэтому отказался от поединка.

С Ковалевым Ашкеева и Нурсултанова связывают общий менеджер Эгис Климас, а интересы всех трех боксеров представляет промоутерская компания Main Events.

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