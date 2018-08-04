Часть зданий в Медеуском районе Алматы на два дня отключат от горячей воды

С 8 часов 6 августа до 20 часов 7 августа 2018 года будет отключено горячее водоснабжение.

С 8 часов 6 августа до 20 часов 7 августа 2018 года будет отключено горячее водоснабжение в домах, расположенных на территории Медеуского района в контуре улиц Абдуллиных – Гоголя – Есенберлина – Казыбек би, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения по коммунальной услуге вводятся для переключения объектов потребления этого городского сектора на временную схему горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированным на межотопительный период.

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