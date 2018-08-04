В Алматы на озере «Сайран» стартовал Кубок Азии по триатлону

Международное спортивное состязание пройдет в два дня.

Впервые в Алматы на озере «Сайран» проходит открытый континентальный Кубок Азии по триатлону, где сегодня в борьбу за медали вступили более 60 атлетов из 16 стран, в том числе из Австралии, Бельгии, Южной Кореи, Японии и др, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Международное спортивное состязание пройдет в два дня. В первый день по бегу, плаванию и велоспорту соревнуются профессионалы. Во второй день участниками станут более 150 зарегистрированных любителей разных возрастов.

«Мы сегодня создаем больше возможностей для активного и здорового досуга наших горожан - езды на велосипеде, бега, пеших прогулок. В городе обустроены 68 километров велодорожек, в ближайшие годы мы намерены довести их до 100 километров, продолжается установка спортивных площадок во дворах, реконструкция улиц с приоритетом для пешеходов. Все это делается для удобства жителей и гостей города. Сейчас нами ведется подготовка к Чемпионату мира по футзалу среди студентов с участием спорстменов из 24 стран мира, который пройдет в конце августа в нашем городе», - отметил в своем приветственном слове аким Алматы Бауыржан Байбек.

В рамках подготовки к соревнованиям была проведена значительная работа по благоустройству побережья озера Сайран. В рамках акции «Живи в чистом городе!» произведена очистка дна водоема, вывезено более 6 тонн мусора. В рамках выделенных средств были построены детские и спортивные площадки, в том числе футбольное поле, стрит-воркаут зоны и беговая дорожка протяженностью 5 км.

Стоит отметить, что с начала года в Алматы было проведено более 2,5 тысяч спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с охватом 250 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысяч граждан с ограниченными физическими возможностями.

Особое внимание в городе уделяется развитию национальных видов спорта. Во всех районах города с этого года открыты секции по қазақ күресі, возрожден национальный вид борьбы «белдесу», возобновлена работа алматинского ипподрома.

В рамках проекта «Спорт в моем дворе» увеличено количество дворовых спортплощадок с охватом около 18 тысяч постоянно занимающихся спортом детей. Параллельно стартовал проект «Батыл бол» по привлечению детей и подростков из малообеспеченных семей к занятиям физической культурой и спортом путем прямой компенсации частным спортивным организациям.

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