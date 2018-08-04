В Караганде в рамках программы «Рухани жаңғыру» открылся новый Дворец бракосочетаний

Прежде Дворец бракосочетания находился в здании старой постройки, которое обветшало, стало неудобным и тесным.

Карагандинцы получили возможность проводить церемонию бракосочетания в современном просторном и красивом Дворце торжеств. Подарок землякам сделал предприниматель Болат Кожакпаев. Это вклад бизнесмена в реализацию программы «Рухани жаңғыру», передает Zakon.kz.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил Дворец торжеств «Ак сарай». Глава региона посмотрел, в каких условиях сейчас трудятся специалисты Казыбекбийского районного отдела РАГС. В момент посещения в зале торжеств происходила регистрация молодожёнов, золотых и серебряных юбиляров. Аким области поздравил семьи со знаменательными событиями.

- Карагандинцам такой дворец нужен был давно.ьТеперь связать себя узами брака можно в современной, торжественной и красивой обстановке. Я уверен, этот просторный дворец Любви, где создаются новые семьи, принесёт молодым счастье и благополучие, - сказал Ерлан Кошанов. – Это не просто подарок городу. Это пример патриотизма и меценатства и хороший труд. Очень важно участие каждого жителя, каждого предпринимателя нашей страны в реализации программы «Рухани жаңғыру».

Прежде Дворец бракосочетания находился в здании старой постройки, которое обветшало, стало неудобным и тесным. Болат Кожакпаев на свои средства построил ресторанный и гостиничный комплекс с залом торжеств. Стоимость проекта составила около 3 млрд тенге.

Общая площадь здания – 16,5 тыс. кв.м. Часть помещений предприниматель безвозмездно передал акимату района имени Казыбек би г. Караганды. Месяц назад сюда переехал районный отдел РАГС.

Сотрудники учреждения отмечают, что условия работы стали более комфортными. За июль здесь было произведено около 500 актов регистрации.

Герои торжества поблагодарили власти и предпринимателя за возможность устроить памятное событие в красивейшем месте.

- Наша свадьба 50 лет назад проходила в доме родителей в Майкудуке по улице Узловая, 35. Моей избраннице было 19 лет, а я на 13 лет старше её. Работал тогда в профтехучилище № 3 замдиректора. Дамен приехала в гости к моей сестре. Познакомились и в скором времени сделал ей предложение, она моментально согласилась, - вспомнил золотой юбиляр Марак Тажетденов. – Мы счастливы. Даже не заметили, как 50 лет проскочило. Главное – любить и поддерживать друг друга, проявлять терпение.

У золотых юбиляров сейчас взрослые дочь и сын, четверо внуков и четырёхлетняя правнучка.

Анатолий и Елена Спирины зарегистрировали серебряную свадьбу. Молодожёны Дидар Молдабеков и Айгерим Батырбекова бракосочетались в торжественной обстановке.

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