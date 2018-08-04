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Рухнувший коттедж в Астане возводили без разрешения госорганов

В ЧП пострадали три человека.

Фото : КЧС МВД РК4 августа 2018, 12:15

В Астане назвали причину обрушения строящегося коттеджа. Оказалось, что возводили его без разрешения госорганов и с нарушением всех правил безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Строить дом владелец земельного участка начал самовольно. За это ему теперь придется отвечать перед законом. Полицейские завели дело по факту нарушения правил охраны труда. В ЧП пострадали три человека. Обрушение произошло в то время, когда рабочие заливали пол второго этажа. Их состояние у врачей опасений не вызывает. Строители отделались переломами рук и ног. Никакие трудовые договоры стороны не заключали.


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