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В Париж доставили тела погибших в ЦАР российских журналистов

Из Парижа тела россиян доставят уже другим самолетом в Москву, ожидается, что это произойдет ночью в субботу.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова4 августа 2018, 12:41

Тела погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов доставлены в Париж, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском посольстве в ЦАР РИА Новости сообщили, что тела погибших отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву. Там добавили, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье, 5 августа.

Как сообщил телеканал, из Парижа тела россиян доставят уже другим самолетом в Москву, ожидается, что это произойдет ночью в субботу.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".


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