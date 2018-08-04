Землетрясение произошло близ Алматы

Энергетический класс землетрясения 9.1, магнитуда MPV 4.5.

В 45 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций "СОМЭ КН МОН РК".

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 04 августа 2018 года в 08.08 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 9.1, магнитуда MPV 4.5, координаты эпицентра 42.99° с.ш. 77.38° в.д, глубина 10 км, сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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