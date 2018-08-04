Назарбаев выразил соболезнования Путину
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
Фото : kp.kz4 августа 2018, 13:17
Телеграмму соболезнования Президенту Владимиру Путину направил Президент Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме.
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