Назарбаев выразил соболезнования Путину

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Телеграмму соболезнования Президенту Владимиру Путину направил Президент Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме.

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