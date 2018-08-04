В Астане и двух областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 95-100 %.

В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем 5 августа на большей части Кызылординской области ожидаются сильная жара 42°С; местами северо-восточный ветер 15-20 м/с, гроза, пыльная буря.

Вероятность шторма 95-100 %.

Днем 5, сутки 6-7 августа в Акмолинской области местами гроза. Ветер восточных направлений местами порывы 15-20 м/с. В Астане: днем 5, 7 августа ожидается гроза.

Вероятность шторма 85-90 %.

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