В Астане и двух областях объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 95-100 %.
Фото : Today.kz4 августа 2018, 14:01
В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем 5 августа на большей части Кызылординской области ожидаются сильная жара 42°С; местами северо-восточный ветер 15-20 м/с, гроза, пыльная буря.
Вероятность шторма 95-100 %.
Днем 5, сутки 6-7 августа в Акмолинской области местами гроза. Ветер восточных направлений местами порывы 15-20 м/с. В Астане: днем 5, 7 августа ожидается гроза.
Вероятность шторма 85-90 %.
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