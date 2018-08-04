«Как вести себя во время саммита». Рассылку в WhatsApp прокомментировали в полиции Мангистау
В ДВД Мангистауской области информацию назвали фейком.
Фото : pexels.com4 августа 2018, 14:18
Жители Актау рассылают в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы правилах личной безопасности во время саммита. В ДВД Мангистауской области информацию назвали фейком, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
В сообщении призывают соблюдать меры предосторожности, не смотреть и не открывать окна, выходящие на город.
В ДВД Мангистауской области информацию назвали фейком.
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