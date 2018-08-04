Что будут делить Евгений Петросян и Елена Степаненко?

Евгений Петросян и Елена Степаненко владеют шестью квартирами в центре Москвы, машино-местами и загородным ранчо площадью 3 тыс. кв. м.

В понедельник, 6 августа 2018 года, в Хамовническом райсуде начнётся рассмотрение иска Елены Степаненко о разделе совместно нажитого имущества к своему мужу — известному сатирику Евгению Петросяну. По некоторым данным, она претендует на недвижимость, антиквариат, драгоценности и другое имущество стоимостью около 1 млрд рублей, пишет Лайф.

Евгений Петросян и Елена Степаненко владеют шестью квартирами в центре Москвы, машино-местами и загородным ранчо площадью 3 тыс. кв. м.

Так, четыре квартиры юмористов находятся друг от друга в пешей доступности. Три — вообще в одном доме, в Сеченовском переулке, 9. Это старый дом приблизительно конца 19-го века, в котором у юмористов квартиры площадью 92, 64 и 138 квадратов. Расположен он в тихом месте, подальше от городской суеты. Самая большая квартира у них по соседству с известной экс-чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой — в новом клубном доме в 1-м Зачатьевском, на 512 квадратов. Там же, в так называемом элитном "посольском" квартале, у них есть ещё пять машино-мест.

Ещё две квартиры семьи юмористов — однокомнатные, площадью 36 кв м. Расположены также в историческом центре Москвы.

Одна из малогабариток расположена у метро "Смоленская", в знаменитом полукруглом Доме архитекторов. Окна дома смотрят на площадь Киевского вокзала и реку Москву. Построенный по проекту Щусева, дом выполнен в стиле неоконструктивизма, украшен барельефами и другими декоративными элементами. Этот дом считается памятником архитектуры Москвы.

А вот другая однушка расположена в районе метро "Новослободская" — в Большом Кондратьевском переулке.

Немало денег потратили супруги на обустройство своего загородного поместья в районе станции "Жаворонки" Белорусской железной дороги, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья. На участке в 30 соток стоит особняк площадью 380 кв.м.

По информации Лайфа, супруги юмористы не живут вместе уже десять лет. Именно летом 2008 года появились первые слухи, что Евгений Петросян ушёл от Елены Степаненко, с которой прожил 23 года, к молодой 26-летней Татьяне Подольской, администратору театра ГБУК города Москвы "Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна". Однако вскоре юморист с Подольской расстался.

У Евгения Вагановича появилась новая фаворитка. Это 30-летняя Татьяна Брухунова.

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы десять лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент, а потом судьба привела её в театр Петросяна. Там девушка несколько лет практиковалась в искусстве управления у директора артиста. В 2016-м стала правой рукой Петросяна. С той поры, как утверждают журналисты портала, брюнетка сопровождает пожилого юмориста повсюду.

Парочка успела засветиться на уединённом ужине в модном ресторане на "Белорусской", а также на совместных прогулках по территории одного из подмосковных пансионатов.

Согласен на половину

Теперь исход судебного процесса и судьба активов семьи будет зависеть от компетентности адвокатов: интересы Петросяна представляет известный мастер бракоразводных дел Сергей Жорин, а Степаненко наняла адвокатессу Елену Забралову, клиентами которой были президент России, патриарх, крупные бизнесмены.

Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, Петросян обратился к нему за помощью несколько дней назад, когда только узнал о намерении жены Елены Степаненко развестись с ним и поделить нажитое за время брака имущество.

— Евгений Ваганович мне сказал: "Ты знаешь, я просто хочу всё поделить пополам, и пусть Елена Степаненко сама решит, что она хочет забрать", — рассказал адвокат.

По его словам, в его практике, да и вообще в России, это редкий случай, когда супруг готов добровольно отдать половину имущества. Однако, по словам Жорина, далее произошло странное.

— Мы должны были встретиться с другой стороной и обсудить все детали 4 августа, но Степаненко вдруг заявила, что у неё заболела голова. Потом мы узнали, что за 2 дня до нашей предполагаемой встречи они уже подали в суд, — рассказал адвокат. — Как выяснилось, Степаненко хочет больше половины имущества, что похоже на хамство или наглость с её стороны.

По словам адвоката, супруга Петросяна хочет получить недвижимость, антиквариат, культурные ценности и другие семейные активы. По некоторым данным, стоимость этого имущества может составлять 1 млрд рублей.

Поскольку супругам-юмористам не удалось договориться миром, судьба их имущества будет зависеть от профессионализма адвокатов.

Защитник богемы

42-летний столичный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна, специализируется на семейных делах. Он помогала разводиться и делить имущество многим известным людям.

Так, в апреле 2012 года Жорин представлял интересы в Мещанском райсуде Москвы известного поэта Ильи Резника по иску его бывшей жены — узбекского балетмейстера и танцовщицы Муниры Резник (Аргумбаевой), которая давно живёт с их общим сыном в США. Она пыталась оспорить решение суда о расторжении их брака. Резник давно расстался с женой, но финансово обеспечивал её в США, перечислив ей около 1 млн долларов. Лишь недавно он решил развестись с ней официально, отправив ей в США все необходимые документы и приглашение приехать в суд в Россию. Мунира проигнорировала их, поэтому суд в Москве развёл супругов заочно. Когда она об этом узнала, то приехала в Москву и попыталась оспорить решение суда. Она сама подала на развод и потребовала разделить имущество. Жорин убедил суд, что Резник купил Аргумбаевой в США квартиру и две машины, а также перевёл ей более 1 млн долларов, поэтому суд отклонил её иск.

Весной 2012 года Жорин помогал семье актёра Александра Пороховщикова отбиваться от родственников, претендовавших на его наследство. Например, его двоюродная сестра пыталась отсудить у него часть квартиры.

Осенью 2015 года Жорин представлял интересы супруги бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию. Ирина Хорошавина обратилась в суд с иском о разделе семейного имущества на сумму более 800 млн рублей. Однако ранее Генпрокуратура подала иск в Южно-Сахалинский городской суд о конфискации всего имущества, зарегистрированного на бывшего губернатора, его супругу и сына. Это было связано с тем, что семья Хорошавина так и не смогла объяснить происхождение четырёх квартир в Москве, особняка на Рублёвском шоссе, коллекции драгоценностей.

Осенью 2016 года Сергей Жорин представлял интересы фигуристки Марины Анисиной, которая разводилась с мужем — известным шоуменом Никитой Джигурдой. Процесс сопровождался скандалами и даже драками. Однажды Жорин подрался с ответчиком Джигурдой. В итоге мировой суд в Красногорске развёл супругов. Однако уже весной 2017 года разведённые супруги стали вновь жить вместе.

Тихий адвокат с громкими делами

Представлять интересы Елены Степаненко в бракоразводном процессе в районном Хамовническом суде Москвы будет защитник Елена Забралова, работающая в адвокатском бюро "Забралова, Крылова и партнёры" Московской адвокатской палаты. Широкой публике она известна мало.

В разные годы Елена Забралова представляла президента страны Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Оппозиционные политики — Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов — подали в 2010 году иск к тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину за клевету.

Отвечая на вопрос о том, чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее, премьер-министр ответил: "Денег и власти, чего они ещё хотят?! В своё время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими [...] немало миллиардов". Истцы требовали компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей от Владимира Путина, а также опровержения от канала "Россия 1", в эфире которого Путин и произнёс данный ответ.

Во время процесса Забралова обвинила оппозиционеров в том, что они подали иск против Путина не для защиты своего доброго имени.

— Истцы используют суд как трибуну, это очевидно, — отметила тогда юрист.

Суд иск к Путину и "Россия 1" отклонил.

В 2012 году Елена Забралова в Мосгорсуде представляла интересы патриарха Кирилла, который требовал взыскать ущерб, оценённый в 19,7 млн рублей, который якобы нанесла имуществу патриарха пыль, прилетевшая из квартиры экс-главы Минздрава РФ, известного кардиохирурга Юрия Шевченко. Забралова выиграла процесс.

Спустя четыре года Елена Завьялова выиграла дело против "Новой газеты", защищая репутацию главы "Роснефти" Игоря Сечина. Басманный районный суд Москвы обязал "Новую газету" опровергнуть сведения, содержащиеся в статье про яхту St. Princess Olga ("Княгиня Ольга"). Суд решил, что информация, содержащаяся в статье о яхте St. Princess Olga, не соответствует действительности и издание должно опубликовать опровержение в печатной версии газеты и на своём сайте.

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