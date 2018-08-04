Сайты ряда министерств РК будут временно недоступны

С 21.00 4 августа по 09.00 5 августа кратковременно будут недоступны ряд интернет-ресурсов.

АО «Национальные информационные технологий» сообщило о временном закрытии доступа к сайтам некоторых госорганов и электронного правительства в связи с профилактическими работами, передает МИА «Казинформ».

«В связи с проведением плановых профилактических работ на телекоммуникационных оборудованиях АО «Национальные информационные технологий» предупреждает, что с 21.00 4 августа по 09.00 5 августа кратковременно будут недоступны ряд интернет-ресурсов», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об интернет-ресурсе Национального удостоверяющего центра, портала электронного правительства, портала «Е-лицензирование», платежном шлюзе электронного правительства, сайтах Единой нотариальной информационной системы. А также - сайтах министерства информации и коммуникаций РК, министерства по инвестициям и развитию РК, Единой информационной системы технического контроля РК, министерства здравоохранения РК, Комитета национальной безопасности РК, министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Конституционного совета РК, а также Верховного суда РК.





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