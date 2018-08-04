Головкину снова сулят проблемы с судьями

Первый бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса запомнился скандальным судейством.

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян высказался по теме судейства в твиттере, сообщает Sports.kz.

В частности, он выразил возмущение итогом боя его соотечественника Жоры Амазаряна (9-1, 6 КО) в поединке с американцем Томасом Маттисом (13-0, 10 КО). Маттис дважды оказывался в нокдауне, однако победил раздельным решением — 76-75, 74-77, 76-76.

«Люди спрашивают меня, был ли вчерашний бой предвзятым. Мой армянский брат победил, но был ограблен. Я увидел еще одно хреновое судейство. Это ранит бокс и действительно выглядит предвзятым. Мне жаль, но фанаты не слепы. Уважайте бокс! Победа „Канело“ уже есть на одной записке?» — написал Мартиросян в твиттере.

Напомним, первый бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса запомнился скандальным судейством: Аделаида Берд оценила его 118-110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114-114 (при этом он отдал Альваресу лучший раунд Головкина — седьмой), и лишь Дэйв Моретти увидел победителем Головкина — 115-113. Рематч «Канело» — GGG пройдет 15 сентября.





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