Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ДТП с КамАЗом скончался пассажир легковушки

В результате столкновения погиб сорокалетний мужчина, еще один человек травмирован.

Фото : kp.kz4 августа 2018, 16:25

Серьезное ДТП произошло в Астане в субботу: столкнулись грузовое авто и легковушка.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе департамента внутренних дел столицы, по предварительным данным, водитель Mercedes, следуя по улице Байыркум со стороны улицы Пушкина, во время разворота столкнулся с КамАЗом, который следовал по улице Байыркум.

После столкновения автомашины выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с еще одной автомашиной.

В результате удара 40-летний пассажир Mercedes скончался на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение ПДД). Назначены необходимые экспертизы.

Данная статья за ДТП со смертельным исходом предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты