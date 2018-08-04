В ДТП с КамАЗом скончался пассажир легковушки

В результате столкновения погиб сорокалетний мужчина, еще один человек травмирован.

Серьезное ДТП произошло в Астане в субботу: столкнулись грузовое авто и легковушка.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе департамента внутренних дел столицы, по предварительным данным, водитель Mercedes, следуя по улице Байыркум со стороны улицы Пушкина, во время разворота столкнулся с КамАЗом, который следовал по улице Байыркум.

После столкновения автомашины выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с еще одной автомашиной.

В результате удара 40-летний пассажир Mercedes скончался на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение ПДД). Назначены необходимые экспертизы.

Данная статья за ДТП со смертельным исходом предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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