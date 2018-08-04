«Надравший задницу» Макгрегору боец вспомнил о пощечине Нурмагомедову

4 августа объявлено, что бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе.

Американский боец смешанного стиля Нейт Диас рассказал, как дал пощечину россиянину Хабибу Нурмагомедову. Слова спортсмена приводит TMZ.

Журналисты спросили спортсмена, кого он видит фаворитом в бою между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, на что он ответил: «Я сначала надрал задницу одному (Макгрегору), а потом дал пощечину другому, так что они оба мои маленькие сучки». По словам Диаса, он ударил россиянина на глазах у всех его друзей, и они ничего ему не сделали.

4 августа объявлено, что бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники не встречались ни разу.

Диас и Макгрегор провели два поединка. В первом американец победил удушающим приемом, нанеся ирландцу первое поражение в карьере. В втором бою сильнее оказался Макгрегор — судьи отдали ему победу.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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