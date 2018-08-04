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Первые минуты после крушения вертолета Ми-8 попали на видео

На кадрах виден пожар, охвативший обломки рухнувшего воздушного судна.

Фото : МЧС РФ / РИА Новости4 августа 2018, 17:58

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае сняли на видео. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден пожар, охвативший обломки рухнувшего воздушного судна. После столкновения с землей произошел взрыв топливных баков.

Вертолет авиакомпании UTair разбился утром в субботу, 4 августа, после столкновения с грузом другого воздушного судна. На его борту находилось 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения, сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. На месте катастрофы были обнаружены черные ящики, которые будут переданы Межгосударственному авиационному комитету.


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