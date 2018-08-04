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Видео с задержанием полицейского «гражданскими» объяснили в столичном ДВД

Из-за инцидента по ул. Абая остановилось движение.

Фото : inform.kz4 августа 2018, 18:17

В ДВД Астаны прокомментировали видео, распространяемое в соцсетях, в котором люди в гражданском задерживают человека в форме полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На видео запечатлен момент задержания сотрудниками полиции УВД Алматинского района Астаны сотрудника одного из охранных подразделений органов внутренних дел РКпо подозрению в совершении правонарушения. Сейчас проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Напомним, в группе «Астана - Что? Где? Когда?» пользователь Facebook опубликовала видео с потасовкой двух мужчин в гражданской форме с человеком полицейской форме. По ее словам, из-за инцидента по ул. Абая остановилось движение.


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