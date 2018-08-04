Решена проблема с популярным в Астане автобусным маршрутом

Его передадут муниципалитету.

Популярный автобусный маршрут №60 передают муниципальному автопарку города №1, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написала компания «Astana LRT». Обращаясь к пассажирам, пользующимся маршрутом №60, представители компании рассказали, что «вскоре проблемы, связанные с обслуживанием данного маршрута, больше не будут омрачать ваши поездки».

Этот маршрут соединяет левый и правый берега и пользуется популярностью - ежедневно перевозит большое количество людей.

«При этом мы получали частые обращения о том, что на маршруте увеличился интервал движения. В ближайшее время интенсивность маршрута будет восстановлена. Уже идут процедуры по передаче маршрута в муниципальный автопарк №1», - говорится в сообщении. А это означает: больше автобусов на линии ежедневно; движение автобусов по утвержденному графику; сокращение интервала движения; новые комфортабельные автобусы с кондиционером, отметили в «Astana LRT».

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