Головкина назвали гением пиара

Вы просто не видите это очень часто. Он может взять 15 английских слов и тронуть душу американских зрителей, что непросто сделать - комментатор НВО.

Джим Лэмпли, бессменный телекомментатор боксёрских вечеров HBO, в интервью порталу Fighthype сравнил российского чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола (13-0, 11 КО) с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 KO), передает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, что ближайшей ночью в Атлантик-Сити (США) Бивол проведёт защиту титула в поединке против африканца Айзека Чилембы.

- Видят ли люди в Дмитрие Биволе ещё одного бойца типа Геннадия Головкина? Что вы думаете про Бивола?

- Очевидно, что он не будет мириться с утерянными годами, которые Головкин потерял в Германии. Дмитрий дошёл до стадии известности в более молодые годы. Он в более благоприятной позиции, чем был Геннадий. Это сыграет хорошую роль в долгосрочной перспективе. Он выступает в полутяжёлом весе, и если вы посмотрите на дивизион... Я уважаю Сергея Ковалёва, но ему уже 35 лет. Дмитрий же на 8 лет младше, он более энергичный и более атлетичный. Бивол сбалансирован: у него есть тайминг, он понимает своё преимущество, он потрясающе умелый и эффективный боец. Он оказался на позиции, с которой можно догнать Ковалёва, когда он будет на спаде, несмотря на то, что Сергей всё ещё отличный и очень опасный боец. Мы узнаем больше после субботних поединков. У Сергея Ковалёва очень сложный соперник

- Элейдер Альварес, который умеет боксировать, умеет двигаться и является умным боксёром. Я думаю, что Альварес в этом бою не будет отбывать номер. С другой стороны, Ковалёв не смог нокаутировать Айзека Чилембу, который прошёл дистанцию со многими хорошими противниками. Бивол, по моему мнению, заставит Чилембу лечь на канвас и это не займёт много времени. Думаю, что вы увидите ещё одно доказательство того, что Дмитрий Бивол - боец, восходящий на вершину полутяжёлой весовой категории.

- Он может стать настоящей звездой?

- Ему необходимо развивать свой английский, чтобы взаимодействовать со зрителями, как делает Геннадий Головкин. Геннадий - это гений по связям с общественностью. Вы просто не видите это очень часто. Он может взять 15 английских слов и тронуть душу американских зрителей, что непросто сделать. Бивол не такой шутливый, у него нет такой улыбки и блеска в глазах, как у Головкина. Так что завоевание зрителя займёт у него больше времени, но он исключительно умный, скромный и самосознательный, он продолжает развиваться в правильном для него темпе. Вы не можете сказать, что кто-то может стать Головкиным, потому что он единственный в своём роде. Но Бивол отличный боец, который может стать звездой.

Напомним, что в рамках сегодняшнего вечера бокса, где в главных боях выйдут Ковалев-Альварес и Бивол-Чилемба - в андеркарде выступят два казахстанца.

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