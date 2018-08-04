Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Красноярском крае

Шестое августа в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим при крушении.

Следственный комитет РФ рассматривает все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают следователи. Для расследования происшествия также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета, передает РИА Новости.

Шестое августа в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим при крушении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего", — сказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. В ближайшее время следствие назначит необходимые судебные экспертизы.

При этом "Роснефть", сотрудники дочерней компании которой были на борту, заявила, что, по предварительной информации, причиной крушения стали необъяснимые действия пилотов.

"По уже имеющейся предварительной информации, крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании", — говорится в сообщении компании.

"Роснефть" создала оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.

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