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Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД по гуманитарным связям с США

Как подчеркнули в МИД, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

Фото : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков5 августа 2018, 00:07

Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает РИА Новости.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", — отмечают в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, речь идет об "общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения".

"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", — говорится в тексте сообщения.

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.


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