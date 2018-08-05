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В Пакистане более 30 человек пострадали в результате ДТП

Причина аварии пока неизвестна.

Фото : © AFP 2018 / Rizwan Tabassum5 августа 2018, 00:26

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 34 получили ранения в результате ДТП на севере Пакистана в округе Кохат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Dawn.

По информации газеты, водитель рейсового автобуса, в котором находились погибшие, столкнулся с нефтевозом. Оба транспортных средства опрокинулись в результате столкновения.

Причина аварии пока неизвестна. Вскоре после инцидента все пострадавшие были доставлены в близлежащие медучреждения. Состояние многих пострадавших оценивается как критическое.

Власти ведут расследование случившегося.


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