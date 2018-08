Китай испытал гиперзвуковой волнолет

На северо-западе Китая проведены успешные испытания волнолета Sky Star 2. В ходе тестов, длившихся 10 минут, гиперзвуковой летательный аппарат отсоединился от ракеты-носителя и совершил несколько маневров. Видео испытаний опубликовано в Twitter.

Гиперзвуковые аппараты типа волнолетов имеют клиновидную носовую часть, которая увеличивает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны. Над такими изделиями работают в США. Российское гиперзвуковое оружие развивает скорость благодаря другим физическим принципам.

В июле автор The Drive Тайлер Роговей отмечал, что КНР в большинстве случаев обогнала Россию в разработке истребителей, в связи с чем «не следует недооценивать способность Китая совершать большие скачки в аэрокосмических материалах и технических науках».

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy