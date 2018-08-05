Данияр Елеусинов недоволен своими действиями в поединке

Казахстанец заканчивал бой с рассечение у правого глаза.

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов прокомментировал бой против венгра Габора Горбича, передает Vesti.kz.

Поединок полусреднего веса проходил в британском Кардиффе и продлился все шесть раундов, по итогам которых по очкам победил Елеусинов. При этом казахстанец заканчивал бой с рассечение у правого глаза.

По словам Елеусинова, он недоволен своими действиями в поединке, так как он не хотел проходить всю дистанцию.

"Я хотел остановить его пораньше и побыстрее закончить бой. Мой соперник заслуживает уважение за тот опыт, который есть у него. Я недоволен. Я считал, что смогу нокаутировать его. После первых раундов я планировал встать перед ним и не отходить. Теперь я понимаю, что такое профессиональный бокс", - сказал Елеусинов в эфире Sky Sports.

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