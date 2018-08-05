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Автобус "утонул" после сильных дождей

Казань часто затапливает после сильных дождей из-за проблем с ливневой канализацией.

Фото : скриншот5 августа 2018, 07:16

В Казани прошел сильный ливень. Это привело к затоплению участка ул. Дементьева (Авиастроительный район), сообщает InKazan.ru.

На кадрах видно, как маршрутный автобус, проезжая под мостом, попадает колесами в глубокую лужу. Одну из видеозаписей сняли пассажиры маршрутки: вода затопила салон.

Казань часто затапливает после сильных дождей из-за проблем с ливневой канализацией. В последний раз мощный ливень обрушился на город 26 июня. За три часа выпало 30% месячной нормы осадков. Это привело к 9-балльным пробкам на казанских дорогах и подтоплению дорог в центре города.


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