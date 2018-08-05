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Стали известны возможные дата и место следующего боя Данияра Елеусинова

В своем третьем поединке в профи Елеусинов победил по очкам венгерского боксера Габора Горбича.

Фото : sports.kz5 августа 2018, 07:34

Сайт Boxingscene.com назвал ориентировочные даты и место проведения четвертого боя казахстанского боксера Данияра Елеусинова (3-0, 1 КО) на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

«Эдди Хирн раскрыл, что Елеусинов вернется на ринг в октябре, в США. У Matchroom Boxing на платформе DAZN есть кард 6 октября в Чикаго, хедлайнером которого станет чемпион IBF в полутяжелом весе Каллум Джонсон — против Артура Бетербиева. И 20 октября в Калифорнии — кард возглавляет Гэвин Макдоннелл и чемпион WBA во втором легчайшем весе Даниэль Роман», — пишет сайт.

В своем третьем поединке в профи Елеусинов победил по очкам венгерского боксера Габора Горбича (24-12, 11 КО). Сам казахстанец признался, что не полностью удовлетворен таким результатом — он планировал «удосрочить» своего оппонента.


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