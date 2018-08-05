В ВКО уголь продают по цене золота

Если в прошлом году дефицит и задержку угля списывали на железнодорожников, то в этом году с поставками проблем нет.

До отопительного сезона еще более двух месяцев, но уже сейчас вокруг популярного топлива в ВКО возник ажиотаж, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

Если в прошлом году дефицит и задержку угля списывали на железнодорожников, то в этом году с поставками проблем нет.

«Разгрузка и перевозка топлива идет на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основной получатель коммунального угля — ТОО «ВЭУС» — ведет выгрузку на станциях Оскемен-1, Усть-Каменогорск, Зыряновск, Предгорное, Шемонаиха, Новый Усть-Каменогорск (левый берег)», — говорит начальник отдела логистики Восточно-Казахстанского отделения грузовых перевозок Алмас Сейсемканов.

В конце июня в Усть-Каменогорске заключили меморандум, согласно которому стоимость социального угля составит 8350 тенге, а розничного — 8800 тенге за тонну. Однако на деле выходит по-другому. Если в самом областном центре любой желающий может купить уголь по фиксированной цене — 8800 за тонну, то в некоторых районах его стоимость уже доходит до 17 тыс тенге за тонну. Продавцы объясняют это тем, что растут затраты на доставку.

«Перекупщики, приобретая топливо по сниженной цене, реализуют его в регионах по индивидуальной ставке. Мы не имеем полномочий регулировать стоимость угля в регионах. Цены устанавливают предприниматели в индивидуальном порядке. Что касается дефицита угля, то он может возникнуть только в осенний период», — пояснил руководитель отдела энергетики Управления ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

По его словам, на сегодняшний день производство и отгрузка идет согласно графику, однако затягивать с покупкой угля не стоит.

«Жители уже сейчас должны позаботиться о приобретении топлива, пока оно имеется. А ажиотаж создают сами грузоперевозчики, так как им приходится буквально жить по нескольку дней на карьерах. Отсюда и завышенные цены», — считает Нурлан Рамазанов.

К сожалению, ценовую политику на твердое топ­ливо не может регулировать ни один госорган. Однако к решению проблемы планирует подключиться «Нур Отан».

«Буквально на днях я встречалась по этому вопросу с представителями железнодорожных организаций, и в ближайшее время займусь им вплотную», — говорит первый заместитель председателя УК ГФ партии "Нур Отан" Майраш Екибасова.

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