В воскресенье на большей части республики сохранится неустойчивая погода

Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков.

В Мангыстауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, днем Акмолинской, Кызылординской областях - гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской и Мангыстауской областях с пыльной бурей, в Павлодарской области местами град, в Карагандинской области ночью – туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Актюбинской областях местами гроза, в Костанайской области ночью и утром - туман. В Жамбылской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области ночью и утром местами – туман.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, ясно.

Погода в Астане днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 5 августа.

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