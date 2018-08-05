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Подпольная группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро

Группа "Фланелевые солдаты" была создана в 2014 году.

Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский5 августа 2018, 09:57

Подпольная группа "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за субботнюю попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

"Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", – говорится в сообщении группы в ее микроблоге в Twitter.

Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа "Фланелевые солдаты" была создана в 2014 году и связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.


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