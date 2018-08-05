Потерянное из-за интернета время сна подсчитали

Анализ данных показал, что у любителей пользоваться широкополосным интернетом в среднем остается на 25 минут меньше времени на отдых.

Ученые провели исследование и обнаружили связь между высокоскоростным интернетом и временем сна респондентов. Результаты были опубликованы в Journal of Economic Behavior and Organization.

Анализ данных показал, что у любителей пользоваться широкополосным интернетом в среднем остается на 25 минут меньше времени на отдых. Более того, имеющие высокоскоростной интернет люди спали менее шести часов на четверть чаще, чем те, у кого такого доступа не было. Влияние интернета на сон более выражено среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этой возрастной категории разница во времени сна составила 70 минут.

Доступ к высокоскоростному интернету влияет и на качество сна. По данным исследования, респонденты чаще просыпались и не были удовлетворены своим сном, если пользовались быстрым интернетом.

Исследование провели итальянские ученые из университета Bocconi, которые проанализировали данные опроса German Time Use Survey, проводившегося германским Федеральным офисом статистики в 2012-2013 году. В опросе приняли участие пять с половиной тысяч респондентов. Участники в течение трех дней добровольно записывали свои действия с десятиминутным интервалом.

В июне стало известно о смертельной опасности долгого сна. Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

Источник: Лента.ру

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