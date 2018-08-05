Казахстанский нокаутер заставил соперника сдаться

Он выступил в рамках вечера бокса Сергей Ковалев — Элейдер Альварес в Атлантик-Сити.

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (7-0, 6 КО) провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

Он выступил в рамках вечера бокса Сергей Ковалев — Элейдер Альварес в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Его соперником по восьмираундовому бою стал доминиканец Хонатан Батиста (17-14, 10 КО). Бой завершился победой Нурсултанова техническим нокаутом, его соперник не вышел на третий раунд, после нокдауна во втором. Таким образом, 25-летний казахстанский средневес одержал восьмую победу в карьере, а его соперник потерпел 15-е поражение.

Добавим, что некоторые зарубежные СМИ считают Нурсултанова одним из проспектов, за боями которого нужно следить. Менеджер Мейирима, Эгис Климас, также рекомендовал журналистам присмотреться к его бойцу, называя казахстанца «убийцей».



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