«Барыс» провел презентацию команды перед новым сезоном

Болельщикам были представлены новички Кертис Волк, Патрис Кормье, Андре Петерссон и голкипер Доминик Граховина.

«Барыс» на домашней арене провел официальную презентацию команды перед началом очередного сезона КХЛ, передает СИА «SPORTINFORM».

Пришедших на мероприятие зрителей приветствовали президент клуба Борис Иванищев, главный тренер Андрей Скабелка, вернувшийся в Астану Брендон Боченски.

Болельщикам были представлены новички Кертис Волк, Патрис Кормье, Андре Петерссон и голкипер Доминик Граховина. После этого фанаты получили возможность взять автографы и сделать совместные фотографии с игроками «барсов».





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