«Барыс» провел презентацию команды перед новым сезоном
Болельщикам были представлены новички Кертис Волк, Патрис Кормье, Андре Петерссон и голкипер Доминик Граховина.
Фото : inform.kz5 августа 2018, 13:50
«Барыс» на домашней арене провел официальную презентацию команды перед началом очередного сезона КХЛ, передает СИА «SPORTINFORM».
Пришедших на мероприятие зрителей приветствовали президент клуба Борис Иванищев, главный тренер Андрей Скабелка, вернувшийся в Астану Брендон Боченски.
Болельщикам были представлены новички Кертис Волк, Патрис Кормье, Андре Петерссон и голкипер Доминик Граховина. После этого фанаты получили возможность взять автографы и сделать совместные фотографии с игроками «барсов».
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