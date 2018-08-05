Победители грантов будут реализовывать свои проекты в течение 9 месяцев.

В Атырау 16 представителей НПО выиграли гранты в размере 500 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Гражданского центра» Управления внутренней политики Атырауской области.

В рамках проекта «Әрекет» Корпоративного фонда по поддержке социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» завершилась программа обучения представителей НПО социальному предпринимательству.

С 23 по 27 июля в течение пяти дней бизнес-тренер Мадина Шынасыл провела тренинги по различным темам для участников проекта, проходившем в здании Гражданского центра.

По итогам проекта были выданы сертификаты руководителям НПО о прослушанном курсе по основам социального предпринимательства.

Представители 16 НПО защитили свои бизнес-идеи и получили гранты в размере 500 тыс тенге. Победители грантов будут реализовывать свои проекты в течение 9 месяцев.

По условиям конкурса с каждого региона принимаются до 50 заявок. По Атырауской области на конкурс было подано 41 заявок.

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