Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стало известно, как будет выглядеть сервис знакомств от Facebook

Ранее Марк Цукерберг сообщал, что сервис будет ориентирован на создание длительных отношений, а не мимолётных связей.

Фото : Euronews5 августа 2018, 15:19

Сотрудники Facebook тестируют новый сервис Dating. Специалист по обратной разработке Джейн Вонг опубликовал его первые скриншоты, сообщает Лайф.

На скриншотах Вонг видно, что при выборе гендера пользователям будут доступны не только привычные "мужской" и "женский", но и "небинарный гендер", "трансгендерный мужчина", а также "трансгендерная женщина". Эти данные о себе пользователи смогут скрыть от показа.

Также у юзеров будет возможность знакомиться втайне от друзей — пользоваться сервисом конфиденциально.

Стоит отметить, пользоваться сервисом для знакомств смогут только свободные люди — пользователи, у которых в графе "семейное положение" в социальной сети указано "холост" или "разведён".

Напомним, о новом сервисе Dating Марк Цукерберг рассказывал ещё в мае на конференции для разработчиков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты