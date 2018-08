Стало известно, как будет выглядеть сервис знакомств от Facebook

Сотрудники Facebook тестируют новый сервис Dating. Специалист по обратной разработке Джейн Вонг опубликовал его первые скриншоты, сообщает Лайф.

На скриншотах Вонг видно, что при выборе гендера пользователям будут доступны не только привычные "мужской" и "женский", но и "небинарный гендер", "трансгендерный мужчина", а также "трансгендерная женщина". Эти данные о себе пользователи смогут скрыть от показа.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX